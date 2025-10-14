وفد رسمي رفيع يزور مستشفى تيزي وزو للاطمئنان على حارس منتخب أوغندا ماغولا

قام مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، رفقة وزير الشباب والرياضة وليد صادي، والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي، ووالي ولاية تيزي وزو أبو بكر الصديق بوستة، بزيارة إلى مستشفى تيزي وزو الجامعي، مساء اليوم، للاطمئنان على الحالة الصحية لحارس مرمى منتخب أوغندا، سليم ماغولا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الإنسانية والرسمية للحادثة التي تعرّض لها الحارس الأوغندي خلال مواجهة منتخبه أمام المنتخب الوطني الجزائري، التي جرت على أرضية ملعب المجاهد حسين آيت أحمد بتيزي وزو. لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان ماغولا، قد تعرّض إلى إصابة على مستوى الرأس إثر احتكاك مع المهاجم الجزائري أمين غويري أثناء إحدى الكرات المشتركة. ما استدعى تدخل الطاقم الطبي بسرعة ونقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتجسّد هذه المبادرة صورة راقية عن الروح الرياضية والبعد الإنساني للجزائر، التي حرصت على تقديم كل الرعاية الممكنة لضيفها. في مشهد يعكس قيم الأخوة والتضامن بين الشعوب الإفريقية.