وفد رفيع المستوى من القضاء العسكري الجزائري بمعهد دبي القضائي 

استقبل معهد دبي القضائي، منذ أيام وفدًا رفيع المستوى يمثل القضاء العسكري من الجزائر، استقبله سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي.

وخلال هذه الزيارة الرسمية، اطلع الوفد الجزائري على أفضل الممارسات التي يحرص المعهد على تطبيقها في مجال تدريب الكوادر المتخصصة لدعم الهيئات القضائية والقانونية والعدلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى علاقات التعاون التي يرتبط بها مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والتدريبية ذات الإهتمام المشترك.

وتعرف الوفد، على كافة أنشطة وبرامج المعهد من خلال شرح كامل عن تنوع البرامج التدريبية ومحاورها وأهدافها والجهات المستفيدة منها.

كما اطلع الوفد، على سلاسل الإصدارات المتخصصة التي ينشرها المعهد والتي تهدف إلى نشر التوعية القضائية بين كل المشتغلين بالقانون والمجتمع الإماراتي، كأحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي يعمل المعهد على تحقيقها.

وأعرب الوفد، في ختام الزيارة عن خالص شكره وتقديره لمسؤولي المعهد لما لمسه من حفاوة وتكريم.

وأعرب عن أمله في ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين معهد دبي القضائي والمؤسسات المتخصصة في الجمهورية الجزائرية، في إطار حرص الطرفين على تبادل المعرفة في المجالات ذات الصلة.

حضر اللقاء من المعهد الدكتورة نورة الرميثي مدير إدارة المعرفة والنشر بالمعهد، والعنود الحمادي مدير إدارة التدريب والتطوير، وروضة الشامسي مدير مكتب الاستراتيجية والتطوير والمؤسسي، وشمسة خليفة المري أخصائي الاتصال المؤسسي.