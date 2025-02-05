وفد رفيع المستوى من سونلغاز في النيجر 

يشرع وفدٌ رفيع المستوى من شركة سونلغاز بزيارة إلى النيجر، لدراسة مساحات التعاون مع شركة “نيجيلاك” النيجيرية، يترأسه الأمين العام لشركة سونلغاز، وذلك في الفترة ما بين 3 و6 فيفري 2025.

وجاءت هذه الزيارة في إطار مشروع الشراكة والتعاون بين شركة سونلغاز وشركة كهرباء النيجر “نيجيلاك”.

وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الذي عقد بين الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال والمديرة العامة لشركة “نيجيلاك فاتي أبارشي”، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بتاريخ 23 جانفي 2025.

وخلال هذه الزيارة، عقد اجتماع عمل بحضور سفير الجزائر بالنيجر، سعدي أحمد، وتم تقديم عرض مفصل حول مختلف نشاطات سونلغاز، ليتم في السياق دراسة ومناقشة مساحات التعاون وتبادل الخبرات من خلال تحيين اتفاقية التفاهم التي تجمع سونلغاز ونيجيلاك في ضوء التحديات الطاقوية الراهنة بما يحقق الإرادة المشتركة للبلدين.

كما تمت مناقشة مشروع الاستثمار الذي تعتزم سونلغاز إنجازه في النيجر. من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء إضافة لدراسة توسيع مساحات التعاون لتشمل:

مرافقة مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في النيجر.

والدعم في مجال التكوين، سواء بالحضور الفعلي أو عن بعد (إلكترونيا)، في مجالات إنتاج الكهرباء، بما في ذلك الطاقات المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء.