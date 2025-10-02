وفد رفيع المستوى من سونلغاز يتفقد المشاريع الطاقوية بالجنوب

قام وفد رفيع المستوى من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز بزيارة عمل إلى ولاية برج باجي مختار. بهدف متابعة وتنفيذ المشاريع الطاقوية بالجنوب الكبير. وتعزيز البنية التحتية الكهربائية بما يضمن خدمة موثوقة ومستدامة لفائدة المواطنين.

الوفد يتكون من حوحو إسماعيل، الرئيس المدير العام لسونلغاز إنتاج الكهرباء، ربود جلول المدير العام لسونلغاز - التوزيع. عايدي عمران المدير العام المساعد لنقل الكهرباء.

وقد استهلّت الزيارة بلقاء والي الولاية، حيث خصّصت الجلسة لمناقشة واقع قطاع الطاقة ومتابعة سير المشاريع التنموية بهذه الولاية الحدودية. كما قام الوفد بمعاينة محطات إنتاج الكهرباء بكل من برج باجي مختار وتيمياوين، وذلك في إطار مشروع التحويل من شبكة التوزيع بقدرة 30 كيلوفولط إلى 60 كيلوفولط بين المحطتين. ومتابعة مدى تقدّم مشروع الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية، الذي يهدف إلى تعزيز تزويد الجنوب بالكهرباء.

ويعتبر الانتقال إلى جهد أعلى (60 كيلوفولط) بين محطتي برج باجي مختار وتيمياوين إنجازًا تقنيًا هامًا، من شأنه ضمان استمرارية التموين بالطاقة الكهربائية لفائدة سكان المنطقة.

في اليوم الثاني من الزيارة، قام الوفد بتفقّد نقطة الدفع بتيماوين التابعة للوكالة التجارية برج باجي مختار.3 كما زار مقر مديرية التوزيع حيث التقى بإطارات وعمال المؤسسة، مؤكّدًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين نوعية الخدمة العمومية. وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية قيد التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في الأشغال.

