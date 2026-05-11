وفد رفيع يضم مسؤولي كبرى الهيئات الايفوارية في زيارة إلى الجزائر

ترأس المدير العام لمجمّع سونلغاز بالنيابة، رشيد عبد الصمد، الأحد أشغال اجتماع عمل خاص، رفقة وفد رفيع المستوى يضم كبرى الهيئات والمؤسسات الإيفوارية الناشطة في قطاع الطاقة، وهذا على هامش زيارة عمل تقنية لقطاع الكهرباء بالجزائر.

وحسب بيان لمصالح سونلغاز تندرج هذه الزيارة في إطار استكمال المشاورات والتبادلات السابقة بين البلدين. وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطويرها، وهذا تنفيذا لتعليمات وزير الطاقة والطاقات المتجددة. وعملا بتوجيهات السلطات العليا في البلاد، الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية.

وخلال الاجتماع الذي تم على مستوى مقر المديرية العامة، بحضور عدد من الإطارات المسيّرة في سونلغاز. تمّ تقديم عرض حول شركة سونلغاز-الدولية، وهو العرض الذي سلّط الضوء على دور سونلغاز. في تطوير البنية التحتية الطاقوية، بما يرسخ مكانتها كشريك استراتيجي. موثوق في مجال الطاقة على مستوى إفريقيا.

من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الإيفواري عن تقديرهم لمستوى التنظيم وجودة الشروحات المقدمة. مثمّنين التقدم التكنولوجي الذي بلغته سونلغاز، ومؤكدين أهمية توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات.

وسيقوم الوفد خلال برنامج الزيارة بالتنقل إلى العديد من الشركات الفرعية التابعة لمجمع سونلغاز. وذلك بهدف التعرف على مختلف نشاطات المجمع في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز و كذا التصنيع و الخدمات.

كما سيطّلع الوفد الإفريقي على التجربة الجزائرية في تطوير قطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع شبكات الكهرباء والغاز. واستعمال التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات. كما سيُقدّم مسؤولو سونلغاز عروضاً مفصلة حول المشاريع المستقبلية للمجمع. ودوره في دعم التنمية المستدامة والتعاون الإفريقي.

يشار أن هذه الزيارة تأتي في إطار سياسة الجزائر الرامية إلى توطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية. وتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة، خاصة في القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة. كما تعكس مكانة مجمع سونلغاز ودوره المهم في دعم التنمية والتعاون داخل إفريقيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور