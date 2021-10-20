وفد روسي في زيارة إلى الصحراء الجزائرية

تنظم عدد من وكالات السياحة والأسفار لولايات الجنوب رحلة إستكشافية لفائدة وفد روسي مكوّن من وكالات سياحية ووسائل إعلام متخصصة في السياحة، إلى ولايتي تمنراست وجانت، في الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أكتوبر 2021.

وحسبما أفادت به وزارة السياحة، فإن البرنامج الإستكشافي يهدف إلى اطلاق حملة خاصة لتنشيط السياحة وجلب السواح الروس. باعتبار أن السوق الروسية تحتل دائما المراكز الأولى في قائمة الدول المصدرة للسياح. والعمل على استقطاب أكبر عدد منهم فى ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التعريف بالمقومات السياحية الصحراوية والتي تؤهل الجزائر لأن تحتل مركز الصدارة في مجال الصناعة السياحية. وجعلها قطبا سياحيا متميزا لما توفر للزائر من منتوج سياحي فريد من نوعه.

وستشمل هذه الرحلة برنامج يضم زيارة أهم المواقع السياحية التي تميز منطقتي الأهقار والتاسيلي. كما ستسلط الضوء على العادات والتقاليد وهياكل الايواء بالمنطقة. في ظل الاحترام الصارم للإجراءات الصحية والاحترازية. وستسمح بدراسة متطلبات السوق الروسية من خلال اشراك مختلف المتعاملين السياحيين والفندقيين الناشطين في مجال السياحة المستقطبة للسواح. من أجل اقتراح برامج سياحية ترقي المنتوج السياحي الجزائري وتساهم في تحسين صورة المقصد الجزائري عامة.

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