 وفد سعودي يصل الى  طهران لإعادة فتح السفارات

كشفت وزارة الخارجية السعودية، أن وفدا دبلوماسيا وصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية.

وذلك بعد يومين من لقاء وزيري خارجية البلدين في بكين.

وتعتبر هذه أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون سعوديون لإيران منذ الإعلان في 10 مارس عن اتفاق برعاية صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين الرياض وطهران منذ 7 سنوات.

وافادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن وزارة الخارجية السعودية أنّ الزيارة تأتي إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضحت أنّ الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم التقى برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وفيما لم تحدد الوزارة السعودية مدة الزيارة، أشارت إلى أن المسؤول الإيراني هوناردوست أعرب عن استعداد بلاده وجاهزيتها لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

وكانت طهران والرياض أعلنتا في مارس عن الاتفاق بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.