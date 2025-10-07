وفد سلوفيني يزور ميناء الجزائر

زار، اليوم الثلاثاء، وفد من دولة سلوفينيا ممثلا عن مجمع شركة “ACTUAL IT” المتخصصة في “اللوجستيك الرقمي” مؤسسة ميناء الجزائر.

وحسب بيان للمؤسسة، تندرج هذه الزيارة في إطار تبادل الشراكة والخبرات المعلوماتية في ما يخص المنصة الرقمية للمجتمع المينائي الجزائري APCS التي تعمل على تحسين جودة الخدمات المينائية وتبادل البيانات بين مختلف المتعاملين بطريقة آمنة وآنية.

وتم استقبال الوفد السلوفيني على مستوى المحطة البحرية للمسافرين من طرف إطارات المؤسسة، إلى جانب ممثلين عن APCS.

وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء، إلى فرص التعاون وتطوير رقمنة الميناء ونشاطه نظرا لموقعه الاستراتيجي ودوره المحوري. باعتباره عنصرا حيويا في التجارة البحرية ومؤشرا لنمو الاقتصاد وتعزيز التجارة الدولية.

كما تنقل بعدها الوفد السلوفيني في زيارة ميدانية إلى الورف الجديد، حيث عاين عمليات شحن وتفريغ السفن، وكفاءة الخدمات المينائية.

وأشاد الوفد في ختام هذه الزيارة بالجهود المبذولة مؤكدا على الدور الفعال لميناء الجزائر في تعزيز التجارة البحرية.