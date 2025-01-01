وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية في زيارة إلى السعودية

يقوم وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، رفقة وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية. نقلا عن الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وتعدّ هذه الزيارة الرسمية هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وجاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ونقلاً عن الجزيرة، رافق وزير الخارجية السوري، ووزير الدفاع، إلى العاصمة السعودية الرياض رئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطاب.