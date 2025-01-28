وفد سياحي صيني يحل بالجزائر

حل بعد ظهر اليوم الاثنين بالجزائر وفد صيني يضم 50 سائحا بغرض اكتشاف الوجهة السياحية للجزائر. وذلك في إطار التعاون بين البلدين لترقية المقصد السياحي الجزائري.

وكان في استقبال الوفد الصيني بمطار هواري بومدين الدولي، كل من الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، رشيد بن ناصر وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عادل ليمام، وسفير الصين بالجزائر، دونغ قوانغلي.

وأوضح بن ناصر، أن هذه المبادرة تعد ثمرة لجهود التعاون بين البلدين وهي ترمي إلى ترقية المقصد السياحي الجزائري. تجسيدا لمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان سنة 2018. مشيرا إلى أن هذا الوفد سيقوم بجولة سياحية تشمل ولايات الجزائر، تيبازة، سطيف، باتنة، وقسنطينة وجانت. بهدف اكتشاف الموروث السياحي والإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر.

بدوره، عبر السفير الصيني عن سعادته بتواجد وفد سياحي من بلاده بالجزائر. مشيرا إلى أن هذه المبادرة تؤكد متانة العلاقات التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين. مضيفا أن هناك وفودا أخرى من السياح الصينيين ستصل تباعا إلى الجزائر لاحقا”.

وقد حظي السياح الصينيون لدى وصولهم الى مطار هواري بومدين الدولي باستقبال حار على أنغام طبوع الموسيقى التقليدية واستعراض فلكوري يبرز التنوع الثقافي والحضاري للجزائر.

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