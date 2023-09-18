وفد شباب بلوزداد يعود إلى أرض الوطن قادما من سيراليون

حلّ صبيحة اليوم الاثنين، وفد شباب بلوزداد، بمطار هواري بومدين الدولي، قادما من سيراليون، بعد مواجهته نادي بو رانجرز المحلي، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقطع “أبناء لعقيبة” خطوة عملاقة، نحو دور المجموعات، عقب الفوز بثلاثية لهدف، مساء أمس، أمام بو رانجرز، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لـ”الشامبينز ليغ”.

وكشفت إدارة الشباب، بأن الطاقم الفني بقيادة سفان فندنبروك، منح اللاعبين راحة اليوم الاثنين، على أن تعود التشكيلة غدا الثلاثاء، إلى أجواء التدريبات استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

للإشارة فإن الشباب الذي أجلت مباراته في افتتاح الموسم الجديد أمام الاتحاد السوفي، بسبب مشاركته القارية، سيواجه الضيف نجم مقرة، يوم السبت المقبل 23 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات الجولة الثانية من المحترف الأول.