وفد شباب قسنطينة يشد الرحال نحو تنزانيا تحسبا لمواجهة سيمبا

شد وفد نادي شباب قسنطينة، أمسية اليوم الثلاثاء، الرحال نحو تنزانيا، تحسبا لمواجهة نادي سيمبا.

في إطار الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية. التي سيحتضنها ملعب بينيامين مكابا بدار السلام، يوم الأحد المقبل، بداية من الساعة الـ14.00.

وسيواجه “السياسي” مستضيفه نادي سيمبا، دون جمهور، بسبب العقوبة المسلطة على النادي التنزاني، من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

للإشارة، ضمِنَ ممثل الكرة الجزائرية في هذه المنافسة تأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ويكفيه التعادل للتأهل في صدارة المجموعة.