وفد صيني من سينوفاك يزور الجزائر لمتابعة إنتاج لقاح “كورونافاك” وفعاليته على “أوميكرون”

يقوم وفد من مخابر “سينوفاك” الصينية بزيارة إلى الجزائر للوقوف على مدى تقدم شراكته مع مجمع “صيدال”. والمتعلقة بإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، فإن الوفد الذي يقوده المدير العام لسينوفاك “كيانغ قاو” شرع يوم الخميس الماضي في زيارة عمل إلى موقع الإنتاج قسنطينة 1. في إطار متابعة وتعزيز التعاون مع مجمع “صيدال”.

كما ترأس قاو رفقة مدير الشؤون الدولية بسينوفاك “كفين زهانغ”، اجتماع عمل مع الرئيسة المديرة العامة لمجمع “صيدال” فطوم أقاسم. خصص لدراسة مدى تقدم الشراكة فيما يخص إنتاج لقاح “كورونافاك” بالجزائر. بالإضافة إلى التنسيق فيما يخص عملية التصديق من طرف المنظمة العالمية للصحة.

و سمح اللقاء أيضا لمخابر “سينوفاك” بتقديم النتائج الأولية للدراسات العيادية الجارية المتعلقة بفعالية “كورونافاك” على المتحور الجديد “أوميكرون”. وعلى استخدام هذا اللقاح لدى الأطفال الأكثر من ثلاث سنوات.

كما قام الطرفان بمراجعة تعزيز الشراكة وتوسيعها لتشمل إنتاج لقاحات أخرى في إطار برنامج تطوير “صيدال”. المسطر من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية والرامي إلى جعل هذا المجمع العمومي “أداة للسيادة الصحية” للبلد.

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وزير الصحة يلتقي المدير العام لمخابر “سينوفاك”

من جهته إستقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، بمقر الوزارة الرئيس المدير العام لمخابر “سينوفاك” الصينية غاو كيونغ.

وأشاد وزير الصحة بمستوى العلاقات التي تربط البلدين التي تعود إلى ستينات القرن الماضي. حيت تعتبر الصين اول دولة غير عربية اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك.

ومن جهته أثنى الرئيس المدير العام لمخابر “سينوفاك” على الثقة التي وضعتها الحكومة الجزائرية بنظيرتها الصينية بصفة عامة. وبشكل خاص في المخابر التي يشرف على تسييرها ، من خلال لجوئها إلى إقتناء اللقاح الخاص بفيروس كورونا. كما أشاد بالتسهيلات التي أقرتها الجزائر لفائدة مخابر “سينوفاك”.

وقد إستمع الوزير إلى جملة الشروحات المقدمة من قبل المدير العام لمخابر “سينوفاك” تضمنت التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 عند الأطفال والنساء الحوامل والنساء المرضعات.

وأضاف الجانب الصيني إمكانية تبادل الخبرات و الاطلاع على الدراسات التي أجريت في هذا الجانب.