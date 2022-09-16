وفد صيني يتعرض لموقف محرج أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية

مُنع وفد من المسؤولين الصينيين من زيارة القاعة التاريخية في البرلمان حيث ترقد الملكة إليزابيث الثانية، لإلقاء نظرة الوداع عليها.

وحسب موقع سكاي نيوز، فقد تم منع السفير الصيني لدى المملكة المتحدة من دخول البرلمان لمدة عام. بعد أن فرضت بكين عقوبات على 7 مشرعين بريطانيين العام الماضي. بسبب حديثهم علنًا عن معاملة الصين لأقلية الإيغور في منطقة شينغيانغ أقصى غرب البلاد.

ورفض مكتب رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، التعليق، الجمعة، على تقرير نُشر في صحيفة بوليتيكو. عن منع الوفد الصيني من زيارة نعش الملكة في مجلسي البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنها لم تطّلع على التقرير. لكنها قالت إنه بصفتها مستضيفة لجنازة الملكة، يجب على المملكة المتحدة “اتباع البروتوكولات الدبلوماسية والأخلاق المناسبة لاستقبال الضيوف”.

ومن المتوقع أن يحضر وفد صيني جنازة الملكة، الاثنين، في كنيسة وستمنستر وليس في البرلمان. ولم ينشر منظمو الجنازة قائمة ضيوف وليس من الواضح من قد يحضر من الصين.

وكتب المشرعون البريطانيون الذين خضعوا للعقوبات هذا الأسبوع إلى المسؤولين. للتعبير عن مخاوفهم من دعوة الحكومة الصينية لحضور جنازة الملكة الرسمية، الاثنين.

وسيعود الملك تشارلز إلى لندن في وقت لاحق الجمعة. وسيقف لفترة صمت وجيزة في عند نعش والدته في المساء مع أشقائه، الأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد.