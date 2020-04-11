وفد طبي تونسي لمساعدة إيطاليا في مواجهة تفشي فيروس كورونا

أفادت الرئاسة التونسية، اليوم السبت، أن تونس أرسلت وفدا طبيا لمساعدة إيطاليا في مجابهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قيس سعيد، أذن صبيحة اليوم السبت بمغادرة بعثة طبية تونسية إلى إيطاليا.

وأضاف ذات البيان أن المبادرة جاءت على إثر الاتصال الهاتفي الذي قام به رئيس الجمهورية بالرئيس الايطالي سارجيو ماتاريلا Sergio Mattarella والذي تناول فيه الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله.

وقالت الرئاسة التونسية أن قيس سعيد أعرب خلال الاتصال عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس، لأن الوضع اليوم في العالم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة.

وأشارت الرئاسة التونسية، أن الوفد يضم أطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش وفي الأمن البيولوجي وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي وفي التخدير و الانعاش.