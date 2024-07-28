وفد طبي جزائري يجري 250 عملية جراحية بغزة

تمكن وفد طبي جزائري متكون من 13 جراح مبعوث إلى الأراضي الفلسطينية بإجراء 250 عملية جراحية و مئات الفحوصات بالمستشفى الأندونيسي شمال غزة.

وحسبما أفاد به رئيس الوفد الطبي، الدكتور برادعي مبارك، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن البعثة انطلقت إلى غزة يوم 1 جويلية، في إطار مبادرة لمكتب وهران لجمعية العلماء المسلمين. وعادت البعثة إلى أرض الوطن يوم 25 من نفس الشهر.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن البعثة تتكون من 13 جراح من مختلف الاختصاصات من وهران وولايات أخرى.

وذكر أنه رغم صعوبة ظروف التدخلات الطبية وخطورة الوضعية بقطاع غزة كانت المهمة ناجحة.

معتبرا إياها تعبيرا عن مساندة الشعب الجزائري للشعب الفلسطيني الشقيق. وتأكيدا لموقف الدولة الجزائرية المساند للقضايا العادلة والداعم للشعوب المستضعفة.

وأشار برادعي، إلى أن الوفد الجزائري قرر التطوع والتكفل الذاتي بتكاليف السفر والإقامة كتعبير عن تضامنه مع الأخوة الفلسطينيين.

كما أوضح بأن هذه البعثة لن تكون الأخيرة حيث تعتزم جمعية العلماء المسلمين تنظيم بعثات طبية أخرى.

وحول التبرعات التي يتم جمعها أكد بأن الجمعية تسهر على إيصالها إلى الأراضي الفلسطينية.