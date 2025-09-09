وفد طبي كوبي في الجزائر

استقبلت السلطات المحلية لولاية تيسمسيلت، منسقة البعثة الطبية الكوبية لوسط-جنوب. وذلك بمناسبة الإعلان عن وصول الفوج الأول من الأطباء الكوبيين، على أن يلتحق الفوج الثاني قريبًا.

وسيتم توزيع الوفد الطبي حسب التخصصات عبر المؤسسات الاستشفائية للولاية. بما يعزز المنظومة الصحية ويوسع من التغطية الطبية لفائدة المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لعمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وكوبا. وترسيخًا لمبدأ التضامن والتعاون في قطاع حيوي يضع صحة المواطن في صدارة الأولويات.