وفد عن المجلس الشعبي الوطني يزور كونغرس غواتيمالا

زار وفد عن المجلس الشعبي الوطني، كونغرس غواتيمالا، وذلك على هامش مشاركته في الجمعية العامة لبرلمان عموم أمريكا الوسطى “البرلاسان”.

وحسب ما أفاد به هذا السبت بيان للمجلس، فإن وفد المجلس الشعبي الوطني الذي يقوده نائب رئيس المجلس، توفيق قزوط. استقبل من قبل نظيره الغواتيمالي، ماريو غالفاز. بحضور نائب رئيس “البرلاسان” عن غواتيمالا، إيدغار دي ليون.

أين تباحث الطرفان “سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الهيئتين التشريعيتين”.

كما عبر الطرفان، عن “استعدادهما التام للتعاون عن طريق آليات الدبلوماسية المتاحة وتفعيلها”. الى جانب “التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية”.

وذكر قزوط بـ”المواقف الثابتة للجزائر، والمنبثقة من تاريخ ثورتها التحريرية المجيدة”. وهو ما تترجمه اليوم “سياستها الخارجية القائمة على احترام سيادة الدول. وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام الشرعية الدولية”.

كما عبر عضو مكتب كونغرس غواتيمالا عن “فخره لاستقبال أول وفد برلماني جزائري بمقر الكونغرس”. مبرزا “استعداده للإبقاء على قناة التواصل هذه وتعزيزها”.