وفد عن المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان يزور مجلس الأمة‎

زار وفد عن المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مقر مجلس الأمة‎.

وحسب بيان مجلس الأمة، إستقبل رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، نور الدين بالأطرش، بتكليف من رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، وفد عن المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان .

وشكلت المقابلة سانحة للطرفين، للحديث حول أفضل السبل لترقية التعاون في العديد من القضايا التي تُعنى بحقوق الإنسان.

كما تبادل الطرفان، وجهات النظر حول التجارب والخبرات المتعلقة بآليات تعزيز هذه الحقوق.

وتطرق الجانبان الى أهمية المؤسسات التي تُعنى بحقوق الإنسان في كلا البلدين، ودورها في تكريس ترقية وحماية هذه الحقوق، إلى جانب الدور المنوط بالمؤسسات المنتخبة في هذا المجال.