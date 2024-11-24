وفد عن لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني يحل بالجزائر

حل بالجزائر، وفد عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني بقيادة د. إبراهيم عزيزي، رئيس اللجنة.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في استقبال الوفد الذي وصل ليلة السبت إلى الأحد بمطار هواري بو مدين الدولي محمد خوان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية رفقة موسى خرفي رئيس مجموعة الصداقة “الجزائر-إيران”.

وأوضح المصدر نفسه، أن زيارة الوفد الإيراني إلى الجزائر تكون خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 نوفمبر 2024.

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