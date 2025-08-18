وفد عن مجلس الأمة يتفقد المصابين في حادث وادي الحراش

أجرى وفد برلماني صبيحة اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى مستشفى سليم زميرلي بالعاصمة، قصد الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين جراء الحادث المأساوي المتمثل في سقوط حافلة بواد الحراش.

وحسب بيان لمجلس الأمة، وقف أعضاء الوفد على أوضاع المصابين وظروف التكفل بهم من قبل الطواقم الطبية وشبه الطبية.

حيث قدّموا لهم عبارات المواساة والدعم المعنوي، ناقلين لهم خالص تمنيات رئيس مجلس الأمة بدوام الصحة والعافية والشفاء العاجل.

كما عبّر الوفد عن عميق تقديرهِ للجهود المبذولة من قِبل الطواقم الطبية وشبه الطبية. التي سخّرت كل الامكانيات منذ اللحظات الأولى للحادث للتكفل بالضحايا والمصابين.

وكذا كل القطاعات المتدخلة التي جنّدت إطاراتها وأعوانها وسخّرت امكانياتها البشرية والمادية. في صورة تعكس روح التضامن والتكافل والتنسيق المحكم بين مختلف أجهزة الدولة، من أجل ضمان رعاية شاملة وتكفل أمثل بالمصابين.