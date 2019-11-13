وفد عن مجلس الأمة يشارك بباريس في مؤتمر برلماني حول الصحراء الغربية

يشارك وفد عن مجلس الأمة، في مؤتمر حول سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، تنظمه “كريستين برونو” عضو مجلس الشيوخ الفرنسي.

المؤتمر بالتعاون مع جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا، يوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس.

يتشكل الوفد البرلماني لمجلس الأمة من، لويزة شاشوة، نائب رئيس مجلس الأمة، رئيسة الوفد، برحال بن عومر ورشيد معلم ، عضوا مجلس الأمة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عروضا ونقاشا حول المظاهر القانونية والسياسية لسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.

كما يتطرق لعدم مشروعية أيّ اتفاق يتعلق باستغلالها دون موافقته، وذلك في إطار حقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير.