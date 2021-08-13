وفد عن منطقة الأربعاء ناث ايراثن سينتقل إلى منزل الشهيد جمال بمليانة لتقديم واجب العزاء

أصدر أعيان ولجان القرى ومواطنوا الأربعاء ناث ايراثن اليوم الجمعة بيانا توضيحيا حول الجريمة الشنيعة التي راح ضحيتها الشاب جمال بن اسماعيل الذي قتل وحرق من طرف شباب بالمنطقة.

وجاء في البيان: “سكان الأربعاء ناث إيراثن ينحنون إجلالا واحتراما امام ذاكرة و روح الفقيد و يعزون عائلته، أقاربه و كل سكان مدينة مليانة. عن فقدانهم لإبنهم البار الشهيد جمال الذي راح ضحية جريمة شنعاء وفعل وحشي لا صلة له بقيم و مبادىء منطقة القبائل التي ستبقى منطقة متشبعة بقيم الانسانية و التحضر

وأضاف البيان، أن “سكان الأربعاء ناث ايراثن يقدمون إعتذارهم الصادق، يستنكرون وينددون بالفعل الشنيع والوحشي الذي راح ضحيته الشهيد جمال. والذي تم ارتكابه فوق أراضيها. كما يتبرأون من مرتكبي الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الشهيد جمال. مضيفا أن “سكان منطقة الأربعاء ناث ايراثن ملتزمون بمرافقة و الوقوف بجانب عائلة الضحية في مصابها الجلل طيلة فترة الحداد و الحزن.

وأوضح نفس المصدر، أن “سكان منطقة الاربعاء ناث ايراثن يعبرون عن شكرهم لوالد الشهيد جمال الذي أبان على درجة عالية من التعقل والحكمة من خلال نبذه و اطفاءه لنار الفتنة. كما أن “وفد عن منطقة الأربعاء ناث ايراثن، موسع إلى باقي نواحي منطقة القبائل سينتقل الى منزل الشهيد جمال بمدينة ميلة لأداء واجب العزاء بإسم منطقة القبائل عامة و بلدية الأربعاء ناث ايراثن خصوصا. مشيرا إلى أن “سكان منطقة الأربعاء ناث ايراثن يتمسكون بمطلب تحقيق العدالة وكشف كل ملابسات قتل و حرق الشهيد جمال.