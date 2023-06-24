وفد عن وزارة الطاقة مرفوق بمسؤولي الائتلاف الصيني يحلون بتندوف

حل صبيحة اليوم السبت، الوفد المكون من الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب FERAAL. واطارات من الوزارة، ومن مناجم الجزائر، بالاضافة الى مسؤولي الائتلاف الصيني CMH ، ومن بينهم رئيس مجمع MCC العالمية ، بمطار الرائد فراج بولاية تندوف.

وحسب بيان الوزارة، كان والي الولاية وممثلي السلطات المحلية بالولاية في استقبال الوفد.

يشار أن هذه الزيارة، المنظمة من طرف وزارة الطاقة والمناجم، تأتي في إطار تطوير وتثمين منجم الحديد بغارا جبيلات بولاية تندوف. حيث يتضمن برنامجها زيارة مشاريع وحدات المعالجة بولاية بشار. بالإضافة إلى مراسم حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الائتلاف الصيني CMH . الذي يجمع ثلاث شركات صينية CWE و MCC و Heyday Solar ، والشركة الوطنية للحديد والصلب (FERAAL) ، فرع مجمع مناجم الجزائر.