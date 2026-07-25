وفد عُماني رفيع المستوى يحل بالجزائر لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي

حلّ وفد عُماني رفيع المستوى، اليوم السبت، بالجزائر في زيارة عمل، تمتد لمدة أربعة أيام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين المحافظة السامية للرقمنة و وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان في مجال التحول الرقمي.

وتجسيدًا لما تم الاتفاق عليه بين مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان، خلال زيارته إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 ماي 2026.

وخلال الزيارة تم استعراض أبرز المشاريع والبرامج التي أشرفت على تجسيدها المحافظة السامية للرقمنة، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. وأيضا البنية التحتية الرقمية، والمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، بما يبرز التجربة الجزائرية في هذا المجال ويفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والتجارب.

ومن جانبهم، ثمّن أعضاء الوفد العُماني ما حققته الجزائر من تقدم في مجال التحول الرقمي، وأبدوا اهتمامًا باستكشاف فرص الاستثمار، وتوسيع آفاق التعاون. وكذا إقامة شراكات استراتيجية، تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبادل المعرفة بين البلدين.

كما استعرض الجانب العُماني خبرات عدد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال التحول الرقمي، مقدّمًا حلولًا وتقنيات مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الرقمية.