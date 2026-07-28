وفد ليبي يطلع على التجربة الجزائرية في تحلية مياه البحر بمحطة فوكة 2

قام وفد ليبي برئاسة وزير الموارد المائية بدولة ليبيا الشقيقة، محمد حسني عويدان، بزيارة عمل إلى محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر.

وكان الوفد الليبي مرفوقًا بـ عمر بوقروة، الأمين العام لوزارة الري، حيث اطلع على عرض شامل حول التجربة الجزائرية في مجال تحلية مياه البحر. تضمن مختلف مراحل إنجاز واستغلال محطات التحلية، وكذا الدور الذي تضطلع به الكفاءات والمؤسسات الوطنية في تجسيد هذا البرنامج الاستراتيجي.

كما تم خلال الزيارة استعراض آفاق تطوير قطاع تحلية مياه البحر في إطار البرنامج التكميلي الثاني، الهادف إلى تعزيز الأمن المائي الوطني.

وتندرج هذه الزيارة ضمن مسار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجزائر وليبيا في مجال الموارد المائية. لا سيما في مجال تحلية مياه البحر، والاستفادة من التجارب الناجحة في تسيير واستغلال المنشآت المائية الاستراتيجية.