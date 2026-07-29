وفد ليبي يطّلع على التجربة الجزائرية في تسيير خدمات المياه والتطهير

قام وفد من دولة ليبيا، يقوده وزير الموارد المائية محمد حسني عويدان، بزيارة ميدانية إلى مقر شركة المياه والتطهير “سيال” بالقبة في الجزائر العاصمة. وذلك في إطار برنامج زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الري.

وأوضح المصدر ذاته بأن الوفد الليبي، المرفوق بالأمين العام لوزارة الري، عمر بوقروة، اطّلع على التجربة الجزائرية في مجال تسيير المرفق العمومي للمياه والتطهير، لا سيما في جانبيها التقني والرقمي.

واستُهلت الزيارة بتقديم عرض مفصل حول مهام شركة “سيال” ومسارها في تطوير خدمات المياه والتطهير. إذ تم استعراض أبرز البرامج المنجزة لتحسين الخدمة العمومية، وعصرنة أنماط التسيير. والاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في مختلف مراحل إنتاج وتوزيع المياه، بما يضمن النجاعة واستمرارية الخدمة.

كما زار الوفد مركز التحكم عن بعد، حيث اطلع على منظومة التسيير الذكي لشبكات توزيع المياه، وآليات المراقبة الآنية للمنشآت. والأنظمة الرقمية المعتمدة في متابعة عمليات الإنتاج والتوزيع والتدخل السريع عند تسجيل أي اضطرابات.

وشملت الزيارة أيضاً المخبر المركزي، حيث تلقى أعضاء الوفد شروحات حول مراحل مراقبة نوعية المياه، والتجهيزات المخبرية الحديثة، والبروتوكولات المعتمدة لضمان مطابقة المياه الصالحة للشرب للمعايير الصحية.

وزار الوفد كذلك مركز استقبال الاتصالات والشكاوى (CATO)، واطلع على آليات استقبال انشغالات المواطنين والتكفل بها في آجال مناسبة. في إطار تحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز العلاقة مع المرتفقين.

واختُتمت الزيارة بمعاينة مركز التكوين ومهن المياه، حيث قدِّم عرض حول برامج التكوين المستمر والتأهيل المتخصص. ودورها في تطوير الكفاءات البشرية ومواكبة التحولات التكنولوجية داخل القطاع.

وفي ختام الزيارة، أعرب وزير الموارد المائية الليبي، محمد حسني عويدان، عن تقديره لمستوى التطور الذي بلغته شركة “سيال”. مشيداً بما حققته الجزائر في مجالات الرقمنة، والتحكم عن بعد، وضمان جودة المياه، والتكفل بانشغالات المواطنين، والتكوين المتخصص. مؤكداً أن هذه التجربة تمثل نموذجاً يحتذى به وفرصة لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات الجزائرية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.