وفد مالي يصل إلى الجزائر للمشاركة في إحتفالات أول نوفمبر

وصل وفد مالي برئاسة رئيس المجلس التشريعي الانتقالي، مالك دياو، ممثلا للرئيس الإنتقالي لمالي، الكولونيل اسيمي غويتا، و وزير الخارجية والتعاون الدولي للبلاد، عبد اللاي ديوب، مساء أمس الأحد إلى الجزائر.

وتأتي الزيارة الرسمية للمشاركة في الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وكان في استقبالهما بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي. و وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

من جهته أشاد رئيس المجلس التشريعي الإنتقالي في تصريحات للصحافة. بالعلاقات الجد متميزة التي تجمع بين الجزائر ومالي، والتي ترتكز على أسس تاريخية وجغرافية.

كما تتسم هذه العلاقات، يضيف مالك دياو، بالإحترام المتبادل. مشيرا إلى أنها ليست الزيارة الأولى له الى الجزائر، باعتبار أن البلدين جاران.

وعبر في سياق متصل عن سعادته بتواجده بالجزائر من أجل الإحتفال بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير. معتبرا إياها فرصة للوفد المالي للوقوف على الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية.

وأعرب عن تمنياته بتعزيز العلاقات بين البلدين قصد مواجهة التحديات الحالية في مالي. مؤكدا أنه بإمكان بلاده الاستفادة من تجربة الجزائر الناجحة عندما رفعت تحدي العشرية السوداء.

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رئيس الجمهورية يوجه رسالة بمناسبة إحتفالات أول نوفمبر

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رسالة بمناسبة الذكـرى الـ67 لإندلاع ثورة الفـاتـح من نـوفمبـر.

وقال رئيس الجمهورية، أن الفاتح من نـوفـمبر يعود مجـددا فينـا عهد الوفـاء للشهداء.

وأضاف الرئيس تبون، أن هذه الذكرى ترسخ في الوجدان شرف الإنتـمـاء لهذه الأرض المبـاركة.

وتابع الرئيس :” نَحتفي هذا (الإثنين) بعيدِ الثورةِ المجيد السابع والستين، فيَعُودُ الفاتحُ من نوفمبر مُجدِّدًا فينا عهدَ الوفاءِ للشهداء، ومُرسِّخًا في الوجدان شرفَ الانتماءِ لهذه الأرضِ المُباركة، التي أَبَتْ عَبْر التاريخ إلاَّ أَنْ تكون حرّةً أبيّةً.

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