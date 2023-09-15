وفد مجلس الشورى العماني يحل بغرداية

حل وفد مجلس الشورى العماني، بقيادة رئيسه الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، مساء اليوم، بولاية غرداية.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فلقد كان في استقبال الوفد، عند وصوله إلى مطار نوميرات مفدي زكرياء، والي الولاية أبي نوار عبد الله الذي كان برفقة نواب الولاية، رئيس المجلس الولائي وممثلين عن السلطات المحلية.

وتشكل هذه الزيارة حسب ذات البيان، إضافة معبرة للجهود الرامية لتعزيز مستوى العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين وإبراز القواسم المشتركة التي تتجلى في مختلف المعالم التي تتمتع بها الولاية.

يذكر إ أن الوفد العماني سيكون مرافقا طيلة في هذه الزيارة من قبل عبد الكريم بخاري، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة ” الجزائر – سلطنة عمان”.