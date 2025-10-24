وفد مجلس النواب النيجري يزور المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالجزائر

قام وفد من مجلس النواب النيجيري، يوم الخميس، بزيارة المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في استقبال الوفد، ممثل عن إدارة المركز إلى جانب مجموعة من الإطارات والموظفين.

وخلال هذه الزيارة، قدّم مسؤولو المركز عرضًا مفصلًا حول صلاحيات المركز وآليات عمله.

بالإضافة إلى الدراسات والبحوث التي يُجريها في سبيل مساعدة الدول الإفريقية على تعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وعقب انتهاء الزيارة، غادر الوفد البرلماني النيجيري من مطار هواري بومدين الدولي، وكان في توديعه ابليله عفيف، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-نيجيريا”.

وجدّد ذات المسؤول، حرص البرلمان الجزائري على مواصلة ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

يشار إلى أن وفد النواب النيجري كان قد حل بالجزائر يوم الاثنين الماضي في إطار زيارة رسمية استغرقت أربعة أيام.