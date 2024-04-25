وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر-أذربيجان يلتقي نظيره الآذري

التقى وفد المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-أذربيجان بمجلس ميلي, نظراءهم الآذاريين, حيث استعرض الطرفان الدور المنوط بالبرلمانيين في تعزيز العلاقات بين الشعوب, حسبما أفاد به, اليوم الخميس, بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء, “سمح بالإشارة إلى الدور المنوط بالبرلمانيين في تعزيز العلاقات بين الشعوب واستعراض أوجه الدعم المتبادل بين الطرفين على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

وفي هذا السياق, أشاد رئيس المجموعة, السيد غربي عبد الباسط ب”جودة العلاقات القائمة بين رئيسي البلدين, مثمنا مخرجات الزيارات الرسمية المتبادلة والتي أكد بأنها تعبر عن إرادة صادقة لبعث ديناميكية العلاقات الثنائية وإعادة إحياءها في إطار برنامج شراكة متنوع ومثمر”.

من جهته -كما أشار إليه البيان- ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة أذربيجان-الجزائر “مستوى العلاقات الثنائية المبنية على الثقة والاحترام المتبادل وأعرب عن تطلعه لفتح آفاق الشراكة بين الطرفين حتى تشمل مجالات أخرى خارج الطاقة على غرار الصناعة الدوائية والسياحة”.

وخصص جانب من اللقاء للحديث عن “المسائل الدولية الراهنة وفي مقدمتها الوضع في فلسطين و ما يتعرض له سكان قطاع غزة من إبادة ممنهجة, كما تم استعراض سبل تبادل الدعم في مختلف المحافل الدولية”, وفقا لذات المصدر.