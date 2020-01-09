وفد من اتصالات الجزائر الفضائية بموريتانيا لتنفيذ عقد توزيع

توجه وفد من اتصالات الجزائر الفضائية، إلى موريتانيا، من أجل تنفيذ عقد تم التوقيع عليه مع شركات موريتانية لتوزيع منتوجاتها وخدماتها.

وحسب “واج”، نشط اطارات اتصالات الجزائر الفضائية، الثلاثاء الماضي، 3 ورشات لعرض حلولهم وخدماتهم لفائدة ممثلي هيئات رسمية ومؤسسات خاصة في موريتانيا.

كما يرتقب عقد لقاءات أخرى، مع مسؤولي وزارات وشركات وهيئات موريتانية.

وتم استقبال ياسين صلاحي، المدير العام لاتصالات الجزائر الفضائية، من طرف الوزير الموريتاني المكلف بتكنولوجيات الاتصال والإعلام، وسيلتقي أيضا رئيس سلطة الضبط الموريتانية.

ويعد هذا التعاون، أول انتشار دولي لاتصالات الجزائر الفضائية على الصعيد الدولي.