وفد من الإتحاد الأوروبي يحل بالجزائر

حل اليوم الإثنين، ممثلون عن الدول الأعضاء في مجلس الإتحاد الأوروبي في زيارة رسميةللجزائر تدوم يومين، بهدف تعزيزالحوار والتعاون.

ويرافق وفد الإتحاد الأوروبي ممثلون عن المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي.

وخلال إقامتهم سينظمون لقاءات رسمية مع السلطات الجزائرية في مختلف المجالات التي يشملها إتفاق الشراكة الذي يربط الإتحاد الأوروبي بالجزائرمنذ سنة2005.

كما أنهم سيتطرقون أيضا إلى مواضيع أخرى على غرار تنويع الإقتصاد والمبادلات التجارية و الطاقة والتنقل والهجرة، وكذا التعاون التقني والمالي.

وتأتي هذه الزيارة بعد تلك التي قامت بها الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن و نائب رئيس المفوضية الأوروبية.