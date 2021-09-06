وفد من البرلمان بغرفتيه يشارك في أشغال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بفيينا

يشارك اليوم الإثنين، وفد من البرلمان بغرفتيه برئاسة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بن لكحل فيطس، في أشغال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفينيا.

وذكر المجلس الشعبي الوطني عبر صفحته الرسمية، أن النائب لكحل فيطس سيقود الوفد البرلماني بغرفتيه، نيابة عن رئيس المجلس إبراهيم غالي، في أشغال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفينيا، يومي 6 و7 سبتمبر.

وسيتمحور تدخل رئيس الوفد الجزائري حول إشكالية، النظام المتعدد الأطراف وقدرته على مكافحة الجوائح مستقبل..

🔴كما سيشارك الوفد البرلماني في أشغال ورشة يدور موضوعها حول: استئناف النشاط بعد الجائحة: تحويل الاقتصاد لمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة

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