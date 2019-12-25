وفد من الحماية المدنية يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد ڤايد صالح

إلتحق وفد من المديرية العامة للحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، لقصر الشعب، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد المجاهد أحمد قايد صالح.

وتوافدت عديد الشخصيات ، من أعضاء الحكومة، وكبار المسؤولين، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

هذا وسيوارى الثرى جثمان الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، ظهيرة اليوم بمقبرة العالية.

وإنتقل إلى رحمة الله، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ80 سنة، على إثر تعرضه لأزمة قلبية.