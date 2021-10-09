وفد من السفارة الأمريكية بالجزائر ينبهر بالمعالم الثقافية لقسنطينة وأكلاتها التقليدية

زار وفد من السفارة الأمريكية بالجزائر مدينة الجسور المعلقة قسنطينة أين أبدى الأعضاء إعجابهم بالمدينة وأيضا بالأكلات التقليدية المعروفة بها المنطقة.

وكتبت السفارة الأمريكية بالجزائر عبر صفحتها على الفيسبوك منشور أظهرت من خلاله مدى إنبهارها بالمناظر الخلابة والمعالم الثقافية للمدينة. كما أبدى الوفد مدى إعجابهم بالأكالت التقليدة لقسنطينة منها شخشوخة ، مشلوش، وجوزية.

وأضاف المنشور ان إختيار قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015 كان لا عجب.

وجاء مضمون المنشور كمايلي:

“أبدى أعضاء وفد السفارة الأمريكية بالجزائر، إعجابهم الشديد بمدينة قسنطينة وبالأكلات التقليدية التي تتميز بها، وذلك خلال قضائهم لعطلة نهاية الأسبوع بمدينة “الجسور المعلقة”.

وقالت السفارة: “شخشوخة ، مشلوش، وجوزية لن ننسى أبدا طعمها اللذيذ”، وأضافت: “لقد انبهرنا بالمناظر الخلابة والمعالم الثقافية والمأكولات التقليدية اللذيذة التي تقدمها قسنطينة، لا عجب أنه تم اختيار قسنطينة عاصمة للثقافة العربية في عام 2015″،”

لتختتم: “ما هو الموقع المفضل لديكم فيها ؟”.”