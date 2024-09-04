وفد من السفارة الجزائرية يزور الرياضيين المشاركين في الألعاب البارالمبية

قام وفد من السفارة الجزائرية، بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، بزيارة الرياضيين المشاركين في الألعاب البارالمبية.

وتحتضن باريس المنافسات إلى غاية الثامن من سبتمبر الجاري.

وحسب بيان الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين، عبر صفحتها الرسمية، على منصة “فيسبوك”، فقد زار وفد من السفارة الجزائرية بباريس القرية البارالمبية للوقوف على ظروف إقامة الوفد الرياضي المشارك في الألعاب.

وأضاف البيان أن وفد السفارة تبادل أطراف الحديث مع رئيس الوفد، سيد أحمد العسري، وبعض الرياضيين والمدربين.

كما أخذ وفد السفارة صوراً تذكارية مع الرياضيين المتوجين بالميداليات وأعضاء الوفد الرياضي.