وفد من الشرطة الإيطالية يزور المديرية العامة للأمن

قام وفد من الشرطة الإيطالية، أمس الأربعاء واليوم، بزيارة بعض المصالح العملياتية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين.

لاسيما في مجال التصدي لكل أشكال الجريمة، على غرار، الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وحسب ذات البيان، تم خلال الزيارة، تكريم ضيفات من أعضاء الوفد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.