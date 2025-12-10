وفد من “الفيفا” يعاين المركز التقني بتلمسان

قام وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى المركز التقني الجهوي بتلمسان، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن استكمال الأشغال بهذا الهيكل الرياضي الحديث.

وقد رافق الوفدَ الدولي الأمينُ العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد، الذي قدّم عرضًا مفصلاً حول مختلف المرافق، وشرحًا شاملاً لجدول الاستغلال المرتقب.

الوفد الدولي وقف على نوعية الإنجاز وسير الأشغال النهائية التي شملت الملاعب التدريبية، قاعات التأهيل البدني، المساكن الخاصة بالمنتخبات، إضافة إلى المخابر التقنية وقاعات الاجتماعات التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل.

وقد أبدى ممثلو الفيفا ارتياحًا واضحًا لما تم إنجازه، مؤكدين أن المعايير المعتمدة في البناء والتجهيز تواكب تمامًا المتطلبات الدولية الخاصة بالمراكز الجهوية لتكوين المنتخبات.

وتُعد هذه الزيارة خطوة نحو اعتماد رسمي للمركز قبل دخوله حيّز الخدمة، على أن يتم لاحقًا تحديد رزنامة احتضان التربصات الخاصة بالمنتخبات الجهوية والوطنية.

وبذلك يضيف المركز التقني لتلمسان صفحة جديدة في مسار تحديث البنى التحتية الكروية في البلاد، في انتظار تدشينه الرسمي خلال الأسابيع القادمة.