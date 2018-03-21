وفد من اللجنة الأولمبية المَجرية في زيارة للجزائر !

من المرتقب أن يحل بأرض الوطن أمسية اليوم، وفد عن اللجنة الأولمبية المجرية في زيارة لنظيرتها الجزائرية تدوم 3 أيام بداية من اليوم.

وسيكون في إستقبال الوفد بمطار هواري بومدين رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى، بداية من الساعة الساعة الـ22:50.

قبل أن يتوجه ضيوف الجزائر مباشرة لفندق الأوراسي أين سيقيمون، قبل زيارتهم للعديد من المرافق الرياضية الوطنية على غرار

المتحف الأولمبي الوطني، ومركز تدريبات الخاص برياضة المسايفة مع قيامهم برحلة بحرية في خليج العاصمة الجزائر.

قبل أن يعقد الوفد المجري ندوة صحفية هذا الجمعة على الساعة العاشرة بالمتحف الأولمبي قبل مغادرتهم أرضة الوطن بعد نهايتها.