وفد من المجلس الشعبي الوطني في زيارة إلى الشيلي

أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، اليوم، أن وفد عن المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-الشيلي”، يشرع بداية من يوم السبت في زيارة إلى جمهورية الشيلي.

والتي تستغرق خمسة أيام، بدعوة من رئيس نظيرتها في غرفة النواب الشيلية.

وحسب ذات البيان، فإن الزيارة تستهدف تمتين روابط الصداقة بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما عن طريق القنوات البرلمانية.

وذلك من خلال التشاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين.

ويتضمن برنامج هذه الزيارة، إجراء عدة لقاءات مع برلمانيين وعدد من المسؤولين التنفيذيين، إلى جانب. القيام بزيارة عدد من المواقع التاريخية.

وأوضح البيان، الى أن وفد المجموعة البرلمانية يتكون من حامي قادة رئيس المجموعة ورئيس الوفد إلى جانب كل من إبراهيم صعدلي، حميدي يوسف، بلخيري رابح ونقار محمد السالم.