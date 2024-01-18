وفد من المجلس الشعبي الوطني في زيارة إلى إيران

يتوجه وفد عند المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – إيران”، برئاسة موسى خرفي، نائب رئيس المجلس، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة، يوم غد الجمعة 19 جانفي 2024، في زيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحسب بيان المجلس، فإن الزيارة تندرج في إطار تعزيز جسور التعاون والحوار بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وتفعيلا للدبلوماسية البرلمانية خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين.

وأوضح المصدر نفسه، أن الوفد المتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران يضم كلا من السادة فاتح بوطبيق، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، أحمد بوبكر، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، مبروكي محمد الأمين وسعيد نفيسي.