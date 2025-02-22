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وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا

بقلم نادية بن طاهر
وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا
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قام وفد من المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-صربيا، برئاسة برهوم سميرة، رئيسة المجموعة، بزيارة رسمية إلى جمهورية صربيا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تستمر الزيارة التي بدأت اليوم السبت، إلى غاية 27 فيفري الجاري.

وتأتي هذه الزيارة استجابة لدعوة رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة صربيا – الجزائر، غوران راكيتش.

كما تهدف هذه الزيارة، إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وبحث سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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