وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور محافظة Sesak الكرواتية التي ضربها زلزال

قام وفد المجلس الشعبي الوطني، الذي يزور جمهورية كرواتيا، يوم أمس السبت بزيارة محافظة Sesak. التي ضربها زلزال مدمر سنة 2020. وتم استقباله هناك من قبل محافظ المنطقة الذي قدم شروحات عن الأضرار المادية والبشرية. التي لحقتها وكيف تم تجاوز المحنة ومدى تقدم أشغال محو أثار الكارثة.

قدم الوفد تعازيه للمحافظ ولبعض أهالي الأسر وعبر مراح لهم عن تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الكرواتي. وبالأخص ساكنة محافظة Sesak.

وبالمناسبة عرج الوفد لزيارة مسجد Sesak الذي يعتبر تحفة معمارية ورمزا لتعايش الأديان في المنطقة. والتقى أعضاؤه جمعا من المسلمين الكروات وناشطين إلى جانب مسؤولي المشيخة الإسلامية.

وعقب الاستماع إلى محاضرة حول الإسلام ورسالة التعايش والتسامح ونبذ التطرف. تدخل مراح سليم مبرزا أهمية تعايش الأديان ونبذ التطرف ونشر ثقافة تقبل الآخر.

وفي كلمته، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنموذج الكرواتي في التسامح والتعايش. كما شكر الشعب الكرواتي على الصورة الجميلة التي قدمها عن التسامح وخص بالشكر المسؤولين الكروات. الذين أعطوا أحسن صورة عن المسلم المعاصر، لاسيما في ظل حملات التشويه والشيطنة التي يواجهها الإسلام والمسلمون.