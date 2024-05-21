وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور مقر سفارة ايران لأداء واجب العزاء

تنقل، اليوم الثلاثاء، النواب سعيد نفيسي ومبروكي محمد الأمين، زين رشيد وصليحة قاشي إلى مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأداء واجب العزاء.

وذلك في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الشؤون الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما بعد حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فلقد وقع النواب على سجل التعازي الذي فتح بمقر السفارة إثر هذا المصاب.