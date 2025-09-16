وفد من المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي

يشارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني، بداية من يوم غد الأربعاء في أشغال اجتماعات اللجان والاجتماعات ذات الصلة بالبرلمان الإفريقي المزمع عقدها بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا.

أوضح بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن الوفد المشارك في هذا الاجتماع -الذي يدوم إلى 3 أكتوبر المقبل- يضم كلا من فاتح بوطبيق، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل وعضو لجنة العدالة وحقوق الإنسان ببرلمان عموم إفريقيا، بهجة العمالي. رئيسة لجنة النقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا ببرلمان عموم إفريقيا. محمد سقراس. عضو لجنة القواعد والامتيازات والانضباط ببرلمان عموم إفريقيا.

وتأتي هذه المشاركة في إطار “دعم الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية وتعزيز حضور الجزائر داخل الهيئات الإفريقية. فضلا عن المساهمة الفاعلة في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى القاري”.