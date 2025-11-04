وفد من المحكمة الدستورية في زيارة إلى جاكارتا

وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، يقوم وفد مكوّن من عضوي المحكمة الدستورية أحمد بنيني وبوزيان عليان مرفوقين بإطارين من المحكمة الدستورية بزيارة إلى المحكمة الدستورية الإندونيسية بجاكارتا.

وأوضح بيان للمحكمة الدستورية، أنه في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الأندونيسية. في أوت 2023 بالعاصمة الإندونيسية، جاكارتا، بغرض التعاون وتبادل المعلومات والخبرات. وتعزيز الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، يقوم وفد مكون من عضوي المحكمة الدستورية أحمد بنيني وبوزيان عليان. مرفوقين بإطارين من المحكمة الدستورية بزيارة إلى المحكمة الدستورية الإندونيسية بجاكارتا، تتخللها دورة تكوينية. خلال الفترة من 04 إلى 07 نوفمبر 2025.

وأشار المصدر نفسه، أن برنامج الزيارة يتضمن إلقاء محاضرة من طرف عضو المحكمة الدستورية، بوزيان عليان يستعرض من خلالها. تنظيم المحكمة الدستورية وصلاحياتها، وكذا دورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا، إلى جانب اجتماعات. على مستوى إطارات المؤسستين الدستوريتين، تتناول عدة مواضيع. كالتركيز على تعزيز العلاقات الدولية بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي. ومناقشة سبل توظيف التكنولوجيا في خدمة سير المحاكمات و تحسين أداء العدالة، بالإضافة إلى استعراض آليات معالجة المنازعات الانتخابية.

وبذات المناسبة، يقوم الوفد بزيارة إلى مركز التربية على البانشاسيلا والدستور”، الذي يُعتبر مؤسسة تعليمية وتدريبية في إندونيسيا، تهدف إلى غرس قيم مبادئ الإنسانية العادلة، ووحدة إندونيسيا، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية في نفوس مواطني إندونيسيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور