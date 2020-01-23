وفد من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية ينهي زيارته للجزائر

أنهى وفد أمريكي رفيع المستوى للتجارة، زيارة إلى الجزائر، تهدف الى توسيع التعاون بين البلدين في اطار التجارة والتنمية.

وترأس الوفد الاميريكي، المدير الاقليمي للوكالة الامريكية للتجارة والتنمية في منطقة الشرق الاوسط وأوروبيا وأوراسيا.

وقال المدير الاقليمي للوكالة ان السوق الجزائرية محل اهتمام العديد من الشركات الامريكية، التي ابدت استعداد لتحقيق اهداف التحديث والتوسعة مع نظرائها الجزائريين.

وأجرى الوفد الامريكي لقاءات مع العديد من ممثلي القطاعين الخاص و العمومي في الجزائر، حضرها السفير الامريكي جون ديروشر، الذي قال ان السفارة الامركية في الجزائر ملتزمة بالعمل مع شركائها في الجزائر لتعزيز النمو المستدام في الجزائر.