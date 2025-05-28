 وفد من بوركينافاسو يزور عين ماضي لتجديد البيعة للخليفة العام للطريقة التيجانية

أدى وفد من بوركينافاسو، اليوم الأربعاء، زيارة روحية إلى عين ماضي بالأغواط لتجديد العهد وتقديم الشكر باسم الطريقة التيجانية في بوركينافاسو.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز الأواصر الروحية وترسيخ روابط الانتماء للطريقة التيجانية.

وقام وفدٌ رفيع المستوى، مساء اليوم، بزيارة خاصة إلى مدينة عين ماضي، باسم الشيخ محمد مايغا، ونيابةً عن كافة الفروع والمقادِم المنتسبين للطريقة في هذا البلد الإفريقي العريق.

وحملت الزيارة طابعًا روحيًا خالصًا، عَبّر من خلاله الوفد عن بالغ الامتنان للخليفة العام للطريقة التيجانية، نظير عنايته المستمرة بأتباع الطريقة ودعمه الموصول لمساراتها العلمية والدعوية في إفريقيا.

وعقب الزيارة تم اللقاء مع الخليفة العام للطريقة التجانية، حيث ألقى رئيس الوفد كلمةً باسم التيجانيين في بوركينافاسو. عبّر فيها عن تجديد البيعة والولاء، وتقديرهم الكبير للمكانة الجامعة التي تمثلها الخلافة التيجانية في عين ماضي.