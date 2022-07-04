وفد من حماس الفلسطينية يحل بالجزائر للمشاركة في احتفالات الاستقلال

أعلنت حركة حماس في بيان وصول رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى الجزائر على رأس وفدها. للمشاركة في الاحتفالات المخلدة لذكرى الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وجاء في بيان حماس “شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينظرون إلى الثورة الجزائرية كمصدر إلهام نستمد منه القدوة. والمَثَل في طريقنا نحو تحرير فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها”.

وأعربت الحركة عن تقديرها الكبير لهذه الدعوة. التي حرصت من خلالها القيادة الجزائرية على مشاركة الشعب الفلسطيني ومقاومته في الاحتفالات الوطنية بذكرى الاستقلال.

كما دعت الله عز وجل أن يحفظ الجزائر وشعبها وقيادتها قلعةً عربية شامخة داعمةً على الدوام للشعب الفلسطيني. ورافضةً لكل أشكال التعاون والتطبيع مع الاحتلال.

وقد كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية، الخميس الماضي. أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في الاحتفالات الرسمية للجزائر في الذكرى الـ60 لاستقلال.